Bosna kasabının cezası belli oldu!

Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi savcıları, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç'e verilen 40 yıl hapis cezasını az bularak, ömür boyu hapse mahkum edilmesini istedi.

Uluslararası mahkemenin savcıları, "Soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle 24 Mart 2016'da Karadziç hakkında verilen kararı temyiz etti.



ÖMÜR BOYUHAPİS TALEBİ



Temyiz duruşmasına çıkan Karadzic için mahkeme gereğini düşündü. Savcılık, Lahey'de Pazartesi günü yapılan temyiz duruşmasında, 10 farklı suçtan yargılanan Sırp liderin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.



AVUKAT İTİRAZ ETTİ: YARGILAMA İMKANSIZ



Karadziç'in avukatı Peter Robinson ise, yargılamanın adil olmadığını savunarak, Sırp liderin beraatini ve yargılama sürecimin sona erdirilmesini talep etti.

Robinson,mahkemede adli hataların yapıldığını savunarak "masumiyet kanunlarının ihlal edildiğini, kontrol edilemez bir dava ortaya konulduğunu bu nedenle de adil yargılamanın imkansız hale geldiğini" öne sürdü.



SOYKIRIM SUÇU



Sırp lider, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman Boşnak erkeğin öldürülmesi nedeniyle, "Soykırım yapmaktan" suçlu bulundu.

Savcılara göre, bütün bu suçlamalar karşısında verilen 40 yıl yeterli bulunmazken, Savcılık, soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlediği belirlenen Karadziç'in ömür boyu hapisle cezalandırılması gerektiğini savundu.