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Bosna kasabının cezası belli oldu!

Bosna Kasabı olarak tanınan ve binlerce Boşnak Müslüman'ın ölümünden sorumlu olan Radovan Karadzic'in 5 yıl süren davası sona erdi. Müslüman katili Karadzic için ömür boyu hapis cezası isteniyor.

24 Nisan 2018 Salı 11:54
Bosna kasabının cezası belli oldu!

Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi savcıları, Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadziç'e verilen 40 yıl hapis cezasını az bularak, ömür boyu hapse mahkum edilmesini istedi.
Uluslararası mahkemenin savcıları, "Soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle 24 Mart 2016'da Karadziç hakkında verilen kararı temyiz etti.

ÖMÜR BOYUHAPİS TALEBİ

Temyiz duruşmasına çıkan Karadzic için mahkeme gereğini düşündü. Savcılık, Lahey'de Pazartesi günü yapılan temyiz duruşmasında, 10 farklı suçtan yargılanan Sırp liderin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

AVUKAT İTİRAZ ETTİ: YARGILAMA İMKANSIZ

Karadziç'in avukatı Peter Robinson ise, yargılamanın adil olmadığını savunarak, Sırp liderin beraatini ve yargılama sürecimin sona erdirilmesini talep etti.
Robinson,mahkemede adli hataların yapıldığını savunarak "masumiyet kanunlarının ihlal edildiğini, kontrol edilemez bir dava ortaya konulduğunu bu nedenle de adil yargılamanın imkansız hale geldiğini" öne sürdü.

SOYKIRIM SUÇU

Sırp lider, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Müslüman Boşnak erkeğin öldürülmesi nedeniyle, "Soykırım yapmaktan" suçlu bulundu.
Savcılara göre, bütün bu suçlamalar karşısında verilen 40 yıl yeterli bulunmazken, Savcılık, soykırım, savaş ve insanlığa karşı suç işlediği belirlenen Karadziç'in ömür boyu hapisle cezalandırılması gerektiğini savundu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:54
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