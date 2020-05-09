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Bosna Hersek'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı 100'ü geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:17:57 -
Bosna Hersek'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı 100'ü geçti

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi.

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığı, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Ülke genelinde son 24 saatte 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, toplam can kaybının 102'ye çıktığı belirtildi.

Virüs bulaşan kişi sayısı 2 bin 90'a çıkarken, bugüne kadar 1059 kişinin hastalığı atlattığı bildirildi.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) can kaybı 34, vaka sayısı 985, iyileşen sayısı da 598 olarak aktarılırken, diğer entite Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise can kaybı 65'e, vaka sayısı 1086'ya, iyileşen sayısı 445'e yükseldi.

Brcko Özerk Bölgesi'nde ise bugüne kadar yalnızca 19 vakanın tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, kalan 16 kişinin de tamamen sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

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