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Spor Bosna Hersekli futbolcu Zukanovic, milli formaya veda etti
Spor

Bosna Hersekli futbolcu Zukanovic, milli formaya veda etti

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:22:35 -
Bosna Hersekli futbolcu Zukanovic, milli formaya veda etti

SARAYBOSNA (AA) - Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Ervin Zukanovic (33), milli takıma veda etti.

Zukanovic, yaptığı açıklamada, her profesyonel sporcunun en büyük hedeflerinden birinin milli formayı giymek olduğunu belirterek, milli formayı ilk kez giydiği 2012'den beri amacının ülkesinin büyük şampiyonalara katılmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek'in 2014 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almadığında milli formaya veda etmeyi düşündüğünü kaydeden Zukanovic, milli takım renklerine duyduğu aşkın ve adanmışlığın her defasında onu geri döndürdüğünü ifade etti.

Zukanovic, artık milli takım defterini kapatıp kulübüne tam olarak konsantre olacağını belirterek, Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkililerine, milli takımda birlikte forma giydiği arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

Zukanovic, Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı formasını 38 kez giydi.

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