Enerji sektöründe yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip Bosfora Holding, 19 Kasım 2026’da Hilton Mall of Istanbul Convention Center’da gerçekleştirdiği lansmanla yeni kurumsal yapılanmasını kamuoyuna tanıttı. İş ortakları ve yatırımcıların katıldığı etkinlikte Holding’in kurumsal kimliği, iştirakleri, faaliyet alanları ve gelecek dönem hedefleri paylaşıldı.



Bosfora Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Balıkçı Bosfora Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Balıkçı





Lansmanda konuşan Bosfora Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Balıkçı, Holding’in kuruluş vizyonunu şöyle anlattı:



"Bizim için enerji, sadece elektrik üretmekten ibaret değil; üretimin, rekabetin ve güçlü bir ekonominin temeli. Enerjiyi üretmek kadar depolamak, doğru zamanda kullanmak ve ihtiyaç duyulan yere ulaştırmak da önemli. Bu nedenle Bosfora Holding olarak enerji üretimini, depolamayı, elektrikli araç şarj istasyonlarını, teknolojiyi ve finansmanı birlikte düşündük ve yılların birikimiyle şirketlerimizi tek çatı altında buluşturduk."



Bosfora Holding Satış ve Pazarlama Direktörü Ulaş AkbalBosfora Holding Satış ve Pazarlama Direktörü Ulaş Akbal

ENERJİNİN ÜRETİMİNDEN KULLANIMINA UZANAN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM



Enerji dönüşümü, yalnızca üretim kapasitesinin artırılmasını değil, üretilen enerjinin verimli yönetilmesini ve ihtiyaç duyulan noktalara güvenilir biçimde ulaştırılmasını da gerektiriyor. Yenilenebilir kaynakların payı arttıkça depolama teknolojileri, güçlü elektrik altyapısı ve elektrikli mobilite çözümleri bu dönüşümün temel bileşenleri hâline geliyor.



Bosfora Holding Satış ve Pazarlama Direktörü Ulaş Akbal, lansmanda enerji sektöründeki bu dönüşüme dikkat çekti:



"Enerji bugün yalnızca bir sektör değil; önümüzdeki yılların ekonomik ve toplumsal dönüşümünün de önemli bir parçası. Biz Bosfora’da bu değişimi uzaktan izlemek yerine, doğru zamanda doğru alanda konumlanmayı hedefliyoruz."



Bosfora Holding, faaliyetlerini temiz enerjiye dayalı bir büyüme vizyonuyla bu ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiriyor. Holding, güneş ve rüzgârdan elektrik üretimini, yeni nesil depolama teknolojilerini ve elektrikli araç şarj altyapısını birbirini tamamlayan alanlar olarak ele alıyor. Teknik ve finansal danışmanlık yetkinliğiyle de enerji projelerinin geliştirilmesine destek veriyor.

BEŞ İŞTİRAK, TEK VİZYON



Bosfora Holding çatısı altında farklı uzmanlık alanlarına sahip beş şirket faaliyet gösteriyor: Mavera, Madra, Next, InCharge ve Klintek.



Mavera, Konya’nın Selçuklu ilçesindeki güneş enerjisi santraliyle yenilenebilir enerji üretimi yapıyor. 4,41 MWp DC kurulu güce ve 3,996 MWe AC kapasiteye sahip santral, 2016’dan bu yana ticari işletmede. Yaklaşık on yıllık işletme geçmişiyle tesis, Holding’in üretim alanındaki köklü varlıklarından biri.

Madra, rüzgâr enerjisi alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki, 9,6 MWm mekanik kurulu güce ve 8,1 MWe lisanslı kapasiteye sahip rüzgâr enerjisi santrali 2026’da ticari işletmeye alındı. Rüzgâr santrali, Holding’in yeşil enerji portföyünü güneşin ötesine taşıyarak çeşitlendiriyor.



Next, enerji depolama alanında geleceğin elektrik altyapısına odaklanıyor. Şirket, Eskişehir ve Kayseri’de her biri 50 MWe güç ve 100 MWh kullanılabilir depolama kapasitesiyle planlanan iki batarya enerji depolama projesi yürütüyor. Lityum demir fosfat (LFP) teknolojisinin esas alındığı projelerden Eskişehir’deki imalat, Kayseri’deki ise geliştirme aşamasında. Projelerin tamamlandığında elektrik sisteminin esnekliğini ve enerji arz güvenliğini güçlendirmesi hedefleniyor.



InCharge, elektrikli araç kullanıcılarının şarj altyapısına erişimini yaygınlaştırmak için çalışıyor. Ekim 2026 itibarıyla 51 AC ve 3 DC olmak üzere toplam 54 şarj ünitesi ve 961 kW kurulu güce sahip olan şirket, başta İstanbul ve Marmara Bölgesi olmak üzere ağını genişletmeyi ve şarj ünitesi sayısını 300’e çıkarmayı hedefliyor.



Klintek, enerji projelerine fikir aşamasından geliştirme sürecine kadar teknik ve finansal danışmanlık sunuyor. Şirket; teknik fizibilite, finansal modelleme, değerleme, proje geliştirme ve süreç koordinasyonu alanlarındaki uzmanlığıyla projelerin uygulanabilirliğini güçlendiriyor.



UZUN VADELİ HEDEF: 1 GW KURULU GÜÇ



Bosfora Holding, mevcut tesislerinden edindiği işletme tecrübesini yeni projelere taşımayı amaçlıyor. Holding’in öncelikli büyüme alanları şunlar:



güneş ve rüzgâr enerjisindeki faaliyetlerin genişletilmesi,



depolama projelerinin devreye alınması,



şarj ağının yaygınlaştırılması.





Holding’in uzun vadeli hedefi, elektrik üretiminde toplam 1 GW kurulu güce ulaşmak. Bu büyüklük mevcut işletme kapasitesini değil, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri de kapsayan gelecek dönem hedefini ifade ediyor.



Mehmet Balıkçı, hedefe ilişkin şunları söyledi:



"Konya, Balıkesir, Eskişehir ve Kayseri’deki projelerimizle somut adımlar attık ve yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir hedef var: 1 gigavat kurulu güce ulaşmak. Ancak bizim için önemli olan yalnızca bu rakam değil. Türkiye’nin enerji üretim gücünü artırmak, doğal kaynaklarını daha verimli kullanmak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak istiyoruz."



Ulaş Akbal ise Holding’in "birlikte büyüme" yaklaşımını şöyle anlattı:





"Bu alanda 20 yıldır biriktirdiğimiz deneyim ve güçlü bir ekibimiz var. Şimdi bu birikimi bir adım ileri taşımak ve yeni projelere imza atmak istiyoruz; ama bunu yalnızca büyümek için değil, birlikte büyümek için yapmak istiyoruz."

YERLİ VE TEMİZ KAYNAKLARLA ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI



Bosfora Holding, Türkiye’nin enerji bağımsızlığını yeni dönemin temel hedefleri arasında görüyor. Holding, başta güneş ve rüzgâr olmak üzere yerli ve yenilenebilir kaynaklardan daha etkin yararlanılmasına, enerji altyapısının güçlenmesine ve ithal kaynaklara bağımlılığın azalmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Üretimi depolama ve şarj altyapısıyla birlikte ele alan yaklaşım, yerli kaynaklardan üretilen temiz enerjinin ihtiyaç duyulan anda ve yerde kullanılabilmesini sağlamayı hedefliyor.



Mehmet Balıkçı bu konuda şunları vurguladı:



"Ülkemiz, güneş ve rüzgâr enerjisi açısından büyük bir güce sahip. Önemli olan, bu doğal gücü doğru yatırımlarla ekonomiye kazandırmak."

TEMİZ ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YENİ DÖNEMİN TEMEL ÖNCELİĞİ



Bosfora Holding’in yaklaşımında sürdürülebilirlik, çevresel etkilerin azaltılmasıyla sınırlı değil. Kaynak verimliliği, teknolojik gelişim, güvenilir enerji altyapısı ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk, Holding’in faaliyetlerine yön veren temel unsurlar arasında. Holding; yeşil enerji üretimi, elektrikli ulaşım altyapısı ve enerji depolama yatırımlarıyla karbon salımının azaltılmasına ve Türkiye’nin net sıfır emisyon hedeflerine destek olmayı amaçlıyor.



Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla büyümeyi ve uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyen Holding, çevresel sorumluluk ile uzun vadeli ekonomik değeri birlikte gözeten bir büyüme anlayışını benimsiyor.



Balıkçı konuşmasını şu sözlerle tamamladı:





"Bosfora Holding ile yeni bir dönemin kapısını açıyoruz. Bizim için gerçek başarı, sadece büyümek değil; büyürken ülkemize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza ve gelecek nesillere değer katmak."



"Bridging Vision. Creating Value." sloganıyla yeni dönemini başlatan Bosfora Holding, sektördeki birikimini güçlü iş birlikleri ve yeni teknolojilerle temiz, yerli ve bağımsız bir enerji geleceğine taşımayı hedefliyor