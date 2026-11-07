Ülker, dokuz aylık finansal sonuçlarını duyurdu

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı şirketin dokuz aylık performansını şöyle değerlendirdi: "Türkiye'de 9, Suudi Arabistan'da 2, Mısır'da 1 ve Kazakistan'da 1 olmak üzere toplam 13 üretim tesisimiz bulunuyor. Türkiye'deki güçlü üretim altyapımızla iç pazara hizmet verirken, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde, yılın dokuz ayını 95,7 milyar TL ciroyla tamamladık. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor, güçlü operasyonel yapımız ve çevik yönetim anlayışımızla süreçleri etkin şekilde yönetiyoruz. Farklı coğrafyalardaki faaliyetlerimiz dayanıklılığımızı artırıyor, dengeli ve sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Bölgesel gücümüzü korurken, değişen tüketici ihtiyaçlarına da hızla uyum sağlıyoruz.