GÜMÜŞ ZİRVEDEN SERT DÜŞTÜ: Yıla 71 dolardan başlayan ve ocak ayında 121,7 dolara kadar yükselerek rekor kıran gümüşün ons fiyatı da sonraki dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle cuma günü 40 dolara kadar gerileyerek zirve seviyesine göre yüzde 67,1 değer kaybetti. Geçen hafta altınla benzer şekilde hareket eden gümüşün onsu haftalık yüzde 15,4 gerilerken, 16 Mart'tan bu yana haftalık bazda son 34 haftanın en sert değer kaybını yaşadı. Gümüşün ons fiyatı, cuma günü Eylül 2025'ten beri ilk kez 40 dolar seviyelerini gördü. Gümüşün altına kıyasla sanayi üretimi ve ekonomik büyüme görünümüne daha duyarlı olması, endüstriyel talebin zayıflayabileceğine yönelik endişelerin bu değerli metalin üzerindeki baskıyı artırmasına neden oluyor. Ayrıca gümüş piyasasının altına göre daha sınırlı likiditeye sahip olması ve spekülatif işlemlere daha duyarlı yapısı da sert satış dönemlerinde fiyat hareketlerinin derinleşmesine neden olabiliyor. Buna ek olarak değerli metaller arasında altın ile gümüşe benzer özellikler taşısa da sanayi talebine daha duyarlı bir metal olan platinde de belirgin düşüş yaşandı. Son dönemdeki gerilemede Fed'in şahin duruşu, doların güçlenmesine ilave olarak otomotiv talebine ilişkin endişeler de bu metaldeki fiyat hareketinde etkili oldu. Platinin onsu, tamamlanan haftada yüzde 12,8 düşüşle 1301 dolara çekilirken, bu düşüş 26 Ocak'tan beri en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. Buna ek olarak cuma günü 1292 doları gören platinin ons fiyatı, Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.