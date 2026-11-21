HİSSE SENEDİ PİYASALARINDAKİ SATIŞ DALGASI ALTINI OLUMSUZ ETKİLEDİ: Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, yaptığı değerlendirmede, "Hisse senedi piyasalarında son dönemde yaşanan satış dalgası sırasında altının güvenli liman talebinden yararlanamaması, likidite ve para politikasına ilişkin endişelerin piyasalarda belirleyici olduğunu ortaya koyuyor." dedi. Altının, artan belirsizlikten faydalanmak yerine, yükselen finansman maliyetleriyle ve portföylerinin genel riskini azaltma baskısıyla karşı karşıya kalan yatırımcılar için nakit elde etmek amacıyla satılan bir varlık haline geldiğini belirten Hansen, altındaki satış dalgasının özellikle kaldıraçlı ve fiyat trendlerini takip eden yatırım stratejileri üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Hansen, bu stratejilerde fiyatların düşmesinin pozisyonların daha fazla tasfiye edilmesini ve potansiyel olarak yeni kısa pozisyonların açılmasını tetiklediğini vurguladı. Yıl sonu yaklaşırken, yatırımcıların yeni pozisyonlar açarak risk üstlenmek yerine, mevcut risklerini azaltma eğiliminin giderek güçlendiğini söyleyen Hansen, şunları kaydetti: "Bununla birlikte, altının uzun vadeli yatırım açısından cazibesi, fiyatlarında yaşanan düşüşle aynı ölçüde bozulmuş olmayabilir. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi, altına yönelik temel talebin önemli bir kaynağı olmaya devam ediyor. Merkez bankaları da piyasanın dip seviyesini tespit etmeye çalışmak yerine altın alımlarını zamana yaymayı tercih edebilir. Merkez bankalarının yapısal altın talebi, uzun vadede fiyatlara destek sağlasa da zorunlu pozisyon tasfiyelerinin yaşandığı dönemlerde fiyatların belirli bir seviyenin altına düşmesini kesin olarak engelleyen bir taban olarak değerlendirilmemelidir."