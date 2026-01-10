Boşanmanın faturası: Bill Gates eski eşine ne kadar ödedi?

Microsoft’un kurucusu iş insanı Bill Gates’in, eski eşi Melinda French Gates ile olan boşanma anlaşması kapsamında rekor bir meblağı gözden çıkardığı ortaya çıktı. Yeni vergi kayıtlarına dayanan bilgilere göre Gates, eski eşinin kişisel vakfına yaklaşık 7,9 milyar dolarlık bir transfer gerçekleştirdi.

BOŞANMA SONRASI EN BÜYÜK FİNANSAL ADIM

New York Times’tan Theodore Schleifer’ın ulaştığı vergi belgeleri, 2021 yılındaki yüksek profilli boşanmanın ardından 2024 yılında hayırseverlik faaliyetlerinin ayrılmasına dair ilk somut mali detayları gün yüzüne çıkardı. The New York Times'ın duyurduğu habere göre bu ödeme, bugüne kadar kamuoyuna yansıyan en büyük bağışlardan biri olarak kayıtlara geçti.

FONLAR VAKFA AKTARILDI

Belgelere göre Bill Gates, 7,88 milyar dolarlık bu devasa aktarımı, Melinda French Gates’in 2022 yılında hayata geçirdiği Pivotal Philanthropies Foundation isimli vakfa yaptı. Bu transferin, çiftin boşanma protokolünün ve 2024 yılında ortak vakıflarındaki görevlerinden ayrılan Melinda French Gates’in kendi hayırseverlik yol haritasını çizme kararının bir parçası olduğu belirtiliyor.