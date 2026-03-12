TBMM Komisyonunda Sosyal Hizmetler Kanunu Teklifi: Aile ve Çocuklara Yeni Koruma

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, sosyal medyaya yönelik düzenlemeler ile doğum izni sürelerini de kapsayan “Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başlandı Komisyon toplantısında ele alınan teklif, özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilere yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli düzenlemeler içeriyor. Yapılması planlanan değişikliklerle sosyal yardımların daha etkin, kapsamlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Teklif kapsamında ayrıca aile yapısının güçlendirilmesi ve çocukların korunmasına yönelik yeni adımlar atılması planlanıyor. Düzenleme ile çalışan anneler için doğum sonrası izin sürelerinin genişletilmesi gündeme gelirken, koruyucu aile ve evlat edinme uygulamalarının teşvik edilmesi de teklifin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sosyal politikalar alanında önemli düzenlemeler ele alındı. Komisyon toplantısına katılan Dr. Hasan Arslan, çocukların korunması, aile yapısının güçlendirilmesi ve sosyal desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda yapılması planlanan değişikliklerle sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirileceğini belirterek, “Aile yapımızı sağlam bir hukuki zemine oturtmak ve özellikle çocuklarımızı her türlü riskten korumak için önemli adımlar atıyoruz. Günün şartlarına ve dijital dünyanın getirdiği yeni tehditlere karşı evlatlarımızı daha güçlü şekilde koruyacak düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı da yeni mekanizmaların gündemde olduğunu ifade eden Arslan, “Evlatlarımızı başıboş bırakmadan, onları koruyan ve güvenli bir gelecek sunan bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Dijital dünyada da çocuklarımızı daha hassas bir şekilde takip edecek ve koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmek istiyoruz.” diye konuştu.

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM DEMEKTİR

Kadınların ve annelerin desteklenmesinin de düzenlemelerin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, “Kadınlarımız bizim en kıymetli emanetimizdir. Çalışan annelerimizin doğum sonrası izin süreçlerinin genişletilmesi, koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi ve evlat edinme uygulamalarının teşvik edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı. AK Parti hükümetlerinin sosyal devlet anlayışını her zaman ön planda tuttuğunu belirten Arslan, yapılacak düzenlemelerle çocukların, kadınların, yaşlıların ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak adımların atılacağını söyledi.

Arslan, “Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Biz de aile kurumumuzu daha sağlam bir zemine oturtacak, çocuklarımızın güvenli geleceğini teminat altına alacak kanunları hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.