SON DAKİKA
Spor
Bunu yapacaklar: Beşiktaş'tan orta saha transferinde genç kan: Eric Martel!
Emrah Savcı

Bunu yapacaklar: Beşiktaş'tan orta saha transferinde genç kan: Eric Martel!

Gelecek sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman ön libero Eric Martel ile ilgileniyor.

Foto - Bunu yapacaklar: Beşiktaş'tan orta saha transferinde genç kan: Eric Martel!

Gelecek sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki Alman ön libero Eric Martel ile ilgileniyor.

Foto - Bunu yapacaklar: Beşiktaş'tan orta saha transferinde genç kan: Eric Martel!

Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlıların transfer radarına giren Martel, Avrupa'nın birçok kulübünün ilgisini çekiyor. Celtic, Fiorentina ve Stuttgart'ın da oyuncunun peşinde olduğu öğrenildi.

Foto - Bunu yapacaklar: Beşiktaş'tan orta saha transferinde genç kan: Eric Martel!

Bu sezon Köln formasıyla 26 maçta görev alan Martel, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Alman oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

