Boşanmadan sonra çocukların velayeti kime verilir?

Boşanan çiftlerin dini bakımdan dikkat etmesi gereken birçok husus mevcuttur. Bunların yanı sıra ortada hamile bir eş ya da çocuk söz konusu ise, dinimiz gereği çocuğun velayeti bir kişiye düşmektedir. Peki ama boşandıktan sonra çocukların velayeti kime verilir? Boşanan kadın evlenecekse çocuk kimde kalmalıdır? Velayet neye göre verilmelidir? İşte detaylar...

Çocuğun bakım ve terbiyesi sorumluluğu kendisine verilen kişinin; akıllı, ergin, bu işi yapabilecek güçte ve çocuğu hayat, sağlık ve ahlakî bakımdan koruma konusunda güvenilir olması gerekir.

Çocuğun doğumdan itibaren beslenmesini, bakım ve temizliğini belli bir süreye kadar en iyi bir biçimde annesi yerine getireceğinden velayet hakkı öncelikle anneye tanınmıştır.

Boşanan kadının dinen hakları nelerdir?

Bir kadın Hz. Peygambere (s.a.s.) gelerek, “Ey Allah’ın Elçisi! Şu benim oğlumdur. Karnım ona yuva, göğsüm pınar, kucağım da sıcak bir kundak oldu. Şimdi ise babası beni boşadı ve çocuğu benden çekip almak istiyor.” biçiminde şikâyette bulununca Resul-i Ekrem; “Başkası ile evlenmediğin sürece onun üzerinde önce sen hak sahibisin.” demiştir. [Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 182; Ebu Dâvûd, Talâk, 35]

Hz. Ebu Bekir (r.a.) bu konu için bir babaya; “Annesinin okşaması, kucağına alması ve kokusu, çocuk açısından senin yanında kalmasından daha hayırlıdır. Sonra çocuk büyüyünce seçimini yapar.” demiştir. [Abdurrazzâk, el-Mûsânnef, VII, 154]