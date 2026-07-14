Boşanma aşamasındaki eşini çay içmeye götürdü, 3 kurşun sıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kilis'te bir şahıs, çay bahçesine götürdüğü boşanma aşamasındaki eşini 3 kurşunla vurarak ağır yaraladı.
Hikmet E. ile boşanma aşamasındaki eşi Hülya E. ile bir çay bahçesinde buluştu. İki arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hikmet E., yanında bulunan silahla eşine 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hülya E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Hikmet E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.