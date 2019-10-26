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Boşanan kadının dinen hakları nelerdir?

Dinimizde evlilik ve sonrasında gerçekleşen boşanmanın incelikleri vardır. Özellikle boşanan kadının hakları bilinmelidir. Peki ama boşanan kadının dinen hakları nelerdir? Kadın boşandıktan sonra mehir alabilir mi? İşte detaylar...

26 Ekim 2019 Cumartesi 10:18
Boşanan kadının dinen hakları nelerdir?

Dinimizde evlilik ve sonrasında gerçekleşen boşanmanın incelikleri vardır. Özellikle boşanan kadının hakları bilinmelidir. Peki ama boşanan kadının dinen hakları nelerdir? Kadın boşandıktan sonra mehir alabilir mi? İşte detaylar...

Boşanmayla birlikte kadının erkek üzerindeki hakları şu şekilde sıralanır;

Erkek, boşanmayı üç talak üzerine değil de bir talak üzerine gerçekleştirmişse kadının iddet beklemesi gereken süre içerisindeki nafakası erkeğe aittir. Yani erkek bu süre içerisinde eşinin yiyecek, giyecek ve yatma yeriyle ilgili bütün masrafları karşılamak zorundadır.

Mehir ne demektir? Mehir ne kadar?

Zifaf gerçekleştikten sonra mehir tamamıyla kadının hakkı sayılır. Evlilik süreci ne kadar kısa sürerse sürsün erkeğin vermiş olduğu mehiri tekrardan geri alma hakkı yoktur.  Ayrıca erkek eşini, onun talebi olmaksızın boşamışsa, müt’a adı verilen gönül alıcı bir hediyenin verilmesi de gerekir.

Şayet bir kadın henüz kocası ile cinsel birliktelik yaşamadan veya halvet-i sahiha meydana gelmeden boşanmışsa, belirlenen mehrin yarısını vermelidir.

"Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır." (bk. Buhâri, Nikâh 43; Müslim, Fedâil 68)

Dolayısıyla mehir ve evlilik konusunda eşler birbirlerini kırılmamalı, iyi anlaşmalıdır. 

Eğer kadın hamile halinde boşandı ise; çocuğun bütün masrafları erkek tarafından karşılanmalı ve çocuk belli yaşlara gelene kadar anne yanında durmalıdır.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:18
  1. Boşanan kadının dinen hakları nelerdir?
  2. islamda kadının boşanma hakkı ayet
  3. islamda kadın hangi hallerde boşanır
  4. erkek hangi şartlarda eşinden boşanmak isteyebilir
  5. kadın hangi şartlarda eşinden boşanmak isteyebilir
  6. kadin hangi durumlarda kocasindan bosanmasi caizdir
  7. islamda erkeğin boşanma hakkı
  8. islama göre boşanan kadının hakları nelerdir
  9. kadın adetliyken boşanma olur mu
  10. kadın boşanma davası açarsa hakları nelerdir
  11. islama göre kadın hangi hallerde eşini boşayabilir
  12. islamda kadının boşanma hakları nelerdir

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