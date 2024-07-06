  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Boş arazide erkek cesedi bulundu!
Yerel

Boş arazide erkek cesedi bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-07-06 13:06:00 - 2024-07-06 13:10:23
Boş arazide erkek cesedi bulundu!

Alaşehir’de boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Olay Alaşehir’e bağlı Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde üzüm bağına gitmek için yola çıkan vatandaşlar, boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir şahıs farketti. Vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı ve olay yerinde incelemelerde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, yapılan kontrollerde şahsın vücudunda herhangi bir darp veya kesici-delici izine rastlanmadı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın Kula nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Ramazan Seylan olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden Ramazan Seylan, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yüksekova'da silahla vurulmuş halde iki ceset bulundu
Yüksekova'da silahla vurulmuş halde iki ceset bulundu

Gündem

Yüksekova'da silahla vurulmuş halde iki ceset bulundu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Denizden parçalanmış ceset çıktı
Denizden parçalanmış ceset çıktı

Yerel

Denizden parçalanmış ceset çıktı

Ülke bunu konuşuyor: Cesetleri 1,34 milyon dolarlık lüks evlerinde bulundu!
Ülke bunu konuşuyor: Cesetleri 1,34 milyon dolarlık lüks evlerinde bulundu!

Aktüel

Ülke bunu konuşuyor: Cesetleri 1,34 milyon dolarlık lüks evlerinde bulundu!

Ülkede herkes şaşkın! Kamyonun içinde 19 ceset bulundu
Ülkede herkes şaşkın! Kamyonun içinde 19 ceset bulundu

Dünya

Ülkede herkes şaşkın! Kamyonun içinde 19 ceset bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23