Boş ambulansla kırmızı ışıkta geçip üniversite öğrencisini öldüren ambulans şoförü tutuklandı
Samsun'da boş ambulansla kırmızı ışıkta geçerek 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan ambulans sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün yaşanan kazada Sinop'tan aldığı hastayı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine bıraktıktan sonra geri dönen Şakir Ü. (39) idaresindeki ambulans, OMÜ Rektörlük Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçip Azerbaycan uyruklu OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Nijat Kazimli'nin (19) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazimli, kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ambulans sürücüsü Şakir Ü., "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.