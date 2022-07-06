Borussia Dortmund yeni Haaland'ını buldu

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 8 maçta 11 gol atıp 2 asist yapan Ajax'ın yıldızı Sebastian Haller, yeni sezonda Borussia Dortmund forması giyecek.

"Harika işler başaracağımıza inanıyorum"

2026 yılına kadar Borussia Dortmund ile sözleşme imzalayan Sebastian Haller yaptığı açıklamada, "80.000 Borussia Dortmund taraftarının desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Harika işler başaracağımıza ve bunu birlikte kutlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyer sezonunu yaşadı

Sebastian Haller geçen sezon Hollanda Ligi'nde 31 maçta 21 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi. Öte yandan Fildişili futbolcu, damga vurduğu Şampiyonlar Ligi'nde de takımına 8 maçta 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Haller, 2021-2022 sezonunda Ajax formasıyla çıktığı toplam 42 maçta 34 gol atarken 9 da asist yaptı.