Borussia Dortmund Reyna'nın sözleşmesini yeniledi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, 18 yaşındaki Reyna'nın sözleşmesini yeniledi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, ABD'li orta saha oyuncusu Giovanni Reyna'nın sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında yükseldiği A takımda 29 maça çıkan Reyna ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.
18 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.