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Spor Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için son kararını verdi!
Spor

Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için son kararını verdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 11:03:00 -
Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için son kararını verdi!

Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, bu transferde kararını verdi. Dortmund, Ferdi'nin yüksek bonservis bedeli sebebiyle transferden çekilme kararı aldı.

Fenerbahçe'den sonra EURO 2024'te Milli Takım'da da gösterdiği performansın ardından Avrupa takımlarının daha fazla dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için Borussia Dortmund kararını verdi.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Alman Sky'ın haberine göre; Dortmund, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği bonservis bedelini yüksek buldu ve bu sebepten dolayı transferden çekilme kararı aldı. Haberde sarı-lacivertlilerin Ferdi'yi 30 milyon euro'dan aşağıda bir fiyata bırakmak istemediği vurgulandı.

"40 MİLYON EUROYA SATMAYIZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu için "Ferdi Kadıoğlu, başkanımız ve bizler için çok değerli. Ferdi gitmek istemezse, asla satmayacağız. 40 milyon euro getirin, Ali Koç kesinlikle Ferdi'yi satmaz! Ferdi bu kadar ısrara rağmen gitmek isterse, ancak o zaman ayrılırız" demişti.

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