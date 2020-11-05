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Spor Borussia Dortmund, Club Brugge'u ezdi geçti
Spor

Borussia Dortmund, Club Brugge'u ezdi geçti

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-0 yendi ve 6 puana çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 03:01:00 -
Borussia Dortmund, Club Brugge'u ezdi geçti

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund, Belçika temsilcisi Club Brugge deplasmanına çıktı.

Jan Breydelstadion'da oynanan karşılşamayı Dortmund 3-0 kazanarak üç puanını sahibi oldu.

Maçın 14. dakikasında sahneye çıkan Thorgan Hazard takımını öne geçirmeyi başardı. 18. dakikaya gelindiğinde Norveçli genç golcü Haaland farkı ikiye çıkardı. 32. dakikada ise Haaland yeniden sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarıda Dortmund oyunu istediği gibi şekillendirerek rakibinin gol şansı yakalamasına imkan vermedi ve maç 3-0'lık Dortmund üstünlüğüyle bitti.

20 yaşındaki Norveçli golcü Erling Braut Haaland, kariyerinde çıktığı 11. Şampiyonlar Ligi maçında 14. golüne ulaşarak göz kamaştırmaya devam etti.

Bu sonucun ardından Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3. maçında 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

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