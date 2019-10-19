Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Bu dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Borussia Dortmund sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Bu dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach maçı bugün saat 19.30'da başlayacak. Mücadele Idman TV, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.

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