Borusan’da 23 yıllık dönemin sonu! Finansın yeni patronu belli oldu!

Türkiye'nin köklü sanayi gruplarından Borusan Grubu'nda, 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olacak bir üst düzey atama gerçekleşti.

Borusan Grubu’nda Grup CFO, Finansman, Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı ile Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Barış Kökoğlu, 23 yıllık görev süresinin ardından 30 Haziran 2026 tarihinde emekli olacak. Barış Kökoğlu’nun uzun yıllar başarıyla yürüttüğü bu göreve Mehmet Çayırezmez, Grup CFO olarak atandı. Çayırezmez, görevine 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlayacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve Bilkent Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Çayırezmez, kariyerine Anadolu Efes’te başladı. Ardından PepsiCo, Evyap Holding, Getir ve Huhtamaki Elif Global Esnek Ambalaj gibi farklı ölçek ve sektörlerde CFO, Grup CFO ve ülke genel müdürlüğü gibi üst düzey görevlerde sorumluluk üstlendi.

2022 yılından bu yana Beymen Grup’ta Grup CFO olarak görev yapan Çayırezmez, kariyeri boyunca farklı ülkelerde faaliyet gösteren büyük ölçekli organizasyonlarda üst düzey finans ve yönetim fonksiyonlarına liderlik etti. Birleşme ve satın almalar (M&A), finansal portföy yönetimi ve kurumsal dönüşüm alanlarında önemli deneyimler edinen Çayırezmez, çok uluslu ve çok paydaşlı yapılardaki tecrübesiyle dikkat çekiyor.