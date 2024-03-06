Borusan Lojistik’ten Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Sertifika Programı!

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Lojistik, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bir sertifika programı hayata geçirdi. İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Sertifika Programı ile katılımcılar lojistik ve sürdürülebilirlik alanlarında birçok farklı başlıkta eğitim aldı.

Borusan’ın sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarına paralel geliştirilen programın ana başlıkları sürdürülebilirlik – iklim, insan, inovasyon, dijital dönüşüm ve yeni teknolojiler, lojistik süreç yönetimi, insan kaynakları ve İSG yönetimi olarak belirlendi.

11 Aralık – 29 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen program, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Sahalar ve çevrimiçi ortamda düzenlendi.

Programın iklim başlığında AB Yeşil Mutabakatı ve Uyum Gereksinimleri / Lojistik Sektör etkileri, Karbon Emisyonları Hesaplaması, Yönetimi ve Lojistik Sektöründeki yeri, Sürdürülebilir Satınalma / Yeşil Satınalma gibi konulara yer verilirken insan odağında Güçlü Kadın Güçlü Lojistik: Kadın İstihdamı ve Cinsiyet Gözlüğü, Lojistik'te Kariyer Yolculuğu & Yetenek Yönetimi, inovasyonda ise Dijital Lojistik ve Ürün Yönetimi, lojistik sektöründe yapay zeka ve otomasyon, uluslararası taşımacılıkta yasal yükümlülükler ve BL uygulamaları, Lojistik Sektöründe İş Güvenliği Uygulamaları ve Temel Eğitimi konuları işlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borusan Lojistik tarafından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Sertifika Programı’nın ilerleyen dönemlerde de devam etmesi planlanıyor.

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