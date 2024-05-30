Borusan Cat, 30. yaşını özel bir etkinlikle kutladı!

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” şirket amacı ile operasyonlarını Türkiye’nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya’da sürdüren Borusan Cat, 30. kuruluş yılını özel bir etkinlikle kutladı. Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın’ın ev sahipliğinde, Caterpillar İnşaat Endüstrisi’nden Sorumlu Grup Başkanı Tony Fassino ve Caterpillar Orta Asya Bölge Lideri Azamat Shimgambayev katılımlarıyla Borusan Cat Gebze Kampüsü’nde gerçekleşen etkinlikte, şirketin 1994’ten bu yana güçlenerek büyüyen yolculuğunu anlatan 30. yıl filminin gösterimi yapılırken; konuklar etkinlik için hazırlanan özel alanda Borusan Cat’in ürün ve hizmetlerini deneyimledi. Etkinlik, Komponent Revizyon Merkezi gezisi ile noktalandı.

“30 yıllık mirasımızdan aldığımız güçle geleceğe hazırlanıyoruz”

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, etkinlikte yaptığı konuşmasında Borusan Cat’in, 80.yılını kutlayan Borusan Grubu'nun desteği ve önümüzdeki yıl 100. yılını kutlayacak Caterpillar'ın duyduğu güvenle yoluna emin adımlarla devam ettiğine değinirken, “30 yıllık tarihimizde başardıklarımız bizim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlarken bu miras ve 30 yıllık tarihimizden aldığımız güçle geleceğe hazırlanıyoruz. İnsan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişim hayaliyle sürdürülebilir bir geleceğe ilham olmak istiyoruz. Hedefimiz yarının ihtiyaçlarını bugünden öngörüp; yenilikçi çözümlerle ülkemize değer katmak ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak. Borusan Grubu’nun; iklim, insan, inovasyon çatısı altındaki hedeflerine bağlı kalarak grubumuzu ‘en az 200 yıllık bir şirket’ olma hedefine ulaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz. Borusan Cat olarak, ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz’ şirket amacıyla 30 yılda çok yol kat ettik ve büyük bir heyecanla söyleyebilirim ki daha yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Caterpillar İnşaat Endüstrisi’nden Sorumlu Grup Başkanı Tony Fassino ise konuşmasında, Borusan Cat ile 30 yıldır başarılı şekilde devam eden iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken; “Borusan Cat son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşümle sadece dijital ve teknolojik alanlarda değil, distribütörlük modelimizin gelişimine de liderlik ediyor. Tüm dünyada yüzlerce distribütörü olan küresel bir şirket olan Caterpillar’da, Borusan Cat’in işimize getirdiği yenilikleri takip etmekten büyük memnuniyet duyuyor, bu sürece katkı veren tüm ekiplerini tebrik ediyoruz” dedi. Fassino, başarılarıyla Caterpillar dünyasında çok özel bir yer edindiğine değindiği Borusan Cat’e bir kutlama plaketi sundu. Plaketi, Borusan Cat Ailesi adına Özgür Günaydın kabul etti.

Konuklar Gebze kampüsünde keyifli bir gün geçirdi

Borusan Cat Gebze Kampüsü’nde konuklar etkinlik çadırında ağırlandı. Çadırın içine kurulan özel alanlarda misafirler, Borusan Cat’in çözüm ortağı olma hedefiyle dönüştürdüğü interaktif iş yapışındaki hizmet ve çözümlerini deneyimleme imkanı buldu. Etkinlik, Borusan Cat’in 30. yıl dönümüne özel hazırladığı filmin gösterimi ile başladı. Film gösteriminin ardından Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın ve Caterpillar yöneticisinin konuşmaları ile şirketin 30 yıllık yolculuğuna ve gelecek vizyonuna ışık tutulduktan sonra; Komponent Revizyon Merkezi gezisi ile gün tamamlandı.

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