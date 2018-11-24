Borsadaki şirketlerden 9 ayda 65,2 milyar liralık net kar

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artarak 65 milyar lirayı aşarken, en fazla net karı Garanti Bankası elde etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören şirketlerin 2018'in ocak-eylül döneminde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 13,9 arttı.

Böylece 2017'nin 9 ayında 57 milyar 304,5 milyon lira olan şirketlerin net karı, bu yılın aynı döneminde 65 milyar 244,7 milyon liraya çıktı.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 71'i yılın 9 ayında net kar elde etti. Kalan 25 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu.

Bu dönemde Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Doğan Holding, Türk Hava Yolları (THY), Ereğli Demir ve Çelik, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Sabancı Holding, VakıfBank, İskenderun Demir ve Çelik, Halk Bankası, Şişecam, Tüpraş, Aselsan, Soda Sanayii, Ford Otosan, Turkcell, TAV Havalimanları, Emlak Konut ve Tofaş olmak üzere 21 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.





- 96 şirketten 71'i net kar elde etti





Açıklanan bilançolara göre, BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketler arasında 9 ayda en fazla net kar elde eden 5 milyar 576,3 milyon lirayla Garanti Bankası oldu.

Net kar büyüklüğü açısından Garanti Bankası'nı; 4 milyar 638,8 milyon lirayla Akbank, 4 milyar 573 milyon lirayla İş Bankası, 4 milyar 513 milyon lirayla Doğan Holding, 4 milyar 83 milyon lirayla THY, 3 milyar 914,4 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 3 milyar 826,6 milyon lirayla da Koç Holding izledi.

3,6 milyar lirayla Yapı ve Kredi Bankası, 3,4 milyar lirayla Sabancı Holding, 3,1 milyar lirayla VakıfBank, 3 milyar lirayla İskenderun Demir ve Çelik, 2,2 milyar lirayla Halk Bankası, 2,1 milyar lirayla Şişecam, 1,9 milyar lirayla Tüpraş, 1,7 milyar lirayla Aselsan, 1,5 milyar lirayla Soda Sanayi, 1,3 milyar lirayla Ford Otosan, 1,2 milyar lirayla Turkcell, 1,1 milyar lirayla TAV Havalimanları, 1,1 milyar lirayla Emlak Konut ve 1 milyar 4 milyon lirayla da Tofaş 9 ayda net karını 1 milyar liranın üzerine taşıyan şirketler arasında yer aldı.

Bu dönemde en fazla net zararı ise 3 milyar 605,9 milyon lirayla Türk Telekom açıkladı.





- Kar artışında liderlik Doğan Holding'de





Bu yılın ocak-eylül döneminde net karını geçen yılın aynı sürecine göre miktar bazında en çok artıran şirket Doğan Holding oldu. Söz konusu şirket 2017'nin 9 ayında 246 milyon lira zarar ederken, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 513 milyon lira kar açıkladı. Söz konusu net kar artışında, holdingin 6 Nisan'da medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye 916 milyon dolara satmasının etkili olduğu görüldü.

Net karını en çok artıran şirketler arasında Doğan Holding'in ardından THY geldi. Geçen bir yıllık sürede THY'nin net karı 823 milyon liradan 4 milyar 83 milyon liraya çıktı.

Açıklanan rakamlara yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı GSD Holding'in aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde, GSD Holding'in net karı 20,6 milyon liradan 371,5 milyon liraya ulaşırken, bu da holdingin net karının 18 katına çıktığına işaret etti. Net karı yüzde 712 artarak 287,1 milyon liraya ulaşan Alarko GMYO ise ikinci sırada yer aldı.





- Halk Bankası ve Tüpraş ilk 10'daki yerini kaptırdı





Net kar büyüklüğü açısından 2017'nin ocak-eylül döneminde ilk 10'da yer alan şirketler, büyük ölçüde bu yılın 9 ayında da listede yer almayı başardı.

Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Koç Holding, Tüpraş, Halk Bankası, VakıfBank, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Sabancı Holding 2017'nin ocak-eylül döneminde en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın 9 ayında ise söz konusu listeden Tüpraş ve Halk Bankası çıkarken, bu şirketlerin yerine Doğan Holding ile THY girdi.