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Ekonomi Borsada yatırımcının ilgisinin arttığı hisseler açıklandı!
Ekonomi

Borsada yatırımcının ilgisinin arttığı hisseler açıklandı!

BIST 100 Endeksi’nde fiyat ve işlem adedi en fazla artan hisseler. Borsada fiyat ve işlem adedindeki artış yatırımcı ilgisine işaret eder.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 09:41:00 -
Borsada yatırımcının ilgisinin arttığı hisseler açıklandı!

BIST 100 Endeksi’nde fiyat ve işlem adedi en fazla artan hisseler. Borsada fiyat ve işlem adedindeki artış yatırımcı ilgisine işaret eder.

Listedeki şirketler şöyle:

1) Tofaş Oto. Fab.

2) Eczacıbaşı İlaç

3) Oyak Çimento

4) Borusan Yat. Paz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

5) Türkiye Sigorta

6) Arçelik

7) Teknosa İç ve Dış Ticaret

8) Bursa Çimento

9) Gübre Fabrik.

10) Biotrend Çevre ve Enerji

FİYAT VE İŞLEM ADEDİ ARTAN HİSSELER TABLOSU NASIL HAZIRLANDI? NE İFADE EDİYOR?

Bu çalışmamızda günlük hem fiyatı hem de işlem adedi artan hisseleri belirleyerek en yüksek 10 hisseyi hazırladığımız listeye dahil ettik.

Borsada işlem gören hisselerin fiyatlarında günlük artış ve düşüşler olabilmektedir. Fiyat artarken işlem gören hisse adedinin de artması hisseye ilginin arttığı şeklinde yorumlanabilir. İlginin devam etmesi ise hissenin çıkışını sürdürmesine olanak verebilecek bir gösterge olarak yatırımcılar değerlendirmektedir. Ancak hisselerle ilgili karar verirken tek bir göstergeyle hareket edilmesi istenen sonuca ulaşmaya yeterli olmayabilir. Bu nedenle farklı kriterlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalı.

Hazırladığımız listeyi BIST 100 Endeksi’ndeki hisselerden seçtik. BIST 100 Endeksinde yer alan hisselerin daha aktif bir piyasaya sahip olması bu tercihimizde belirleyici oldu.

BORSA GUNDEM

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