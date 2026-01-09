Borsa'da Vurgun Operasyonu: Manipülasyon Yapan 15 Şüpheli Tutuklandı! İşte o isimler…

7 İlde Eş Zamanlı Baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma kapsamında; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın illerinde düğmeye basıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, piyasa dengesini bozan ve yatırımcıyı mağdur eden isimler tek tek yakalandı.

Mali Tabloları Manipüle Etmişler

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylara göre şüphelilerin; mali tablolar üzerinde oynamalar yaptıkları, asılsız beyanlarla piyasayı yönlendirdikleri ve örgütlü hareket ederek hisse fiyatlarını yapay şekilde yükseltip düşürdükleri belirlendi. Kamu güvenini zedeleyen bu yöntemlerle elde edilen haksız kazancın ise aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

İşte Tutuklanan O İsimler

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanan şüphelilerin isimleri şunlar:

Serhat Şeker, Oğuz Tanrıöver, Mustafa Canpolat, Murtaza Yiğit, Mehmet Emin Masca, Mehmet Burçlu Köse, Kerim Toker, Hasan Meşe, Hasan Kayacı, Abdurrahman Özdemir, Alparslan Tanrıöver, Berkay Toker, Ekrem Tanrıöver, Emre Olgaç, Eşref Güngör.

Adliyeye sevk edilen diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken, firari durumda olan 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin sisteme girişinin engellenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.