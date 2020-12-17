Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.858
|-0,24
|BIST ANKARA
|2.251
|0,54
|BIST ANTALYA
|2.045
|1,85
|BIST BALIKESİR
|1.893
|0,88
|BIST BURSA
|3.482
|-1,23
|BIST DENIZLI
|2.767
|0,53
|BIST ISTANBUL
|1.458
|0,49
|BIST IZMIR
|3.108
|0,55
|BIST KAYSERI
|8.004
|1,07
|BIST KOCAELI
|3.392
|-0,36
|BIST KONYA
|3.236
|0,81
|BIST TEKIRDAĞ
|9.154
|-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)