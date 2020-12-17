  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:49:58 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.858-0,24
BIST ANKARA2.2510,54
BIST ANTALYA2.0451,85
BIST BALIKESİR1.8930,88
BIST BURSA3.482-1,23
BIST DENIZLI2.7670,53
BIST ISTANBUL1.4580,49
BIST IZMIR3.1080,55
BIST KAYSERI8.0041,07
BIST KOCAELI3.392-0,36
BIST KONYA3.2360,81
BIST TEKIRDAĞ9.154-0,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Mersin'deki 'Gizemli ev'le ilgili yeni iddia! Panik başladı
Gündem

Mersin'deki 'Gizemli ev'le ilgili yeni iddia! Panik başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2016 yılında başlayan ve bir yıl süren kazıların yapıldığı 'Gizemli ev' olarak adlandırılan evle ilgili yeni bir..
Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez
Gündem

Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez

Yargıtay verdiği kararda, polisin maske takmayanlara ceza kesemeyeceğini, kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak il valiliğine ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay