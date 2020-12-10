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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:42:48 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.151-1,00
BIST ANKARA2.2080,07
BIST ANTALYA2.0730,53
BIST BALIKESİR1.830-0,19
BIST BURSA3.4950,18
BIST DENIZLI2.8131,17
BIST ISTANBUL1.422-0,05
BIST IZMIR3.127-0,45
BIST KAYSERI8.0370,76
BIST KOCAELI3.2552,11
BIST KONYA3.4374,59
BIST TEKIRDAĞ9.1800,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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