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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:50:59 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.182-1,47
BIST ANKARA2.1900,30
BIST ANTALYA2.073-1,56
BIST BALIKESİR1.841-1,34
BIST BURSA3.5121,55
BIST DENIZLI2.815-0,54
BIST ISTANBUL1.4160,78
BIST IZMIR3.208-1,27
BIST KAYSERI7.7800,06
BIST KOCAELI3.171-1,21
BIST KONYA3.0944,44
BIST TEKIRDAĞ9.0360,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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