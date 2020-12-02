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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:42:45 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.314-0,97
BIST ANKARA2.196-0,10
BIST ANTALYA2.0181,85
BIST BALIKESİR1.7850,91
BIST BURSA3.5010,57
BIST DENIZLI2.830-0,78
BIST ISTANBUL1.3940,05
BIST IZMIR3.1090,62
BIST KAYSERI7.279-1,03
BIST KOCAELI3.1241,21
BIST KONYA2.7222,05
BIST TEKIRDAĞ9.025-1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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