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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:05:55 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.057-4,15
BIST ANKARA2.146-2,67
BIST ANTALYA1.961-1,73
BIST BALIKESİR1.685-2,60
BIST BURSA3.433-1,29
BIST DENIZLI2.8410,86
BIST ISTANBUL1.342-3,39
BIST IZMIR3.031-1,37
BIST KAYSERI7.211-3,13
BIST KOCAELI2.983-4,22
BIST KONYA2.6002,02
BIST TEKIRDAĞ9.3433,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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