  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:49:44 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.2980,95
BIST ANKARA2.1801,41
BIST ANTALYA1.882-1,22
BIST BALIKESİR1.5361,27
BIST BURSA3.341-0,45
BIST DENIZLI2.829-0,89
BIST ISTANBUL1.3551,84
BIST IZMIR2.8750,87
BIST KAYSERI6.763-0,15
BIST KOCAELI2.9360,88
BIST KONYA2.3426,19
BIST TEKIRDAĞ9.036-1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tayvan’da F-16 savaş uçağı kayboldu
Dünya

Tayvan’da F-16 savaş uçağı kayboldu

Tayvan'da hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında bir anda kayboldu.

Cerrahpaşa Dekanı kötü haberi verdi: Nisandan daha kötü
Gündem

Cerrahpaşa Dekanı kötü haberi verdi: Nisandan daha kötü

Koronavirüsü halen ciddiye almayanların görmezden geldiği gerçeği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen açıkladı. Gönen, yoğu..
Dünyayı ayağa kaldıran silah: Askerin dokusunu pişirdi

Dünyayı ayağa kaldıran silah: Askerin dokusunu pişirdi
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay