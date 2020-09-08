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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 18:40:37 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.742 0,14
BIST ANKARA 2.003 -0,21
BIST ANTALYA 1.365 0,32
BIST BALIKESİR 1.208 -0,75
BIST BURSA 2.600 -0,71
BIST DENIZLI 2.635 -0,93
BIST ISTANBUL 1.168 -0,37
BIST IZMIR 2.431 -0,15
BIST KAYSERI 5.476 -2,45
BIST KOCAELI 2.387 -0,70
BIST KONYA 1.693 -1,40
BIST TEKIRDAĞ 7.208 0,72


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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