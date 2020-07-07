Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|367.869
|1,74
|BIST ANKARA
|212.549
|1,62
|BIST ANTALYA
|139.145
|4,51
|BIST BALIKESİR
|136.277
|-1,09
|BIST BURSA
|254.180
|0,22
|BIST DENIZLI
|254.180
|-0,37
|BIST ISTANBUL
|124.226
|0,88
|BIST IZMIR
|251.311
|1,09
|BIST KAYSERI
|580.797
|1,64
|BIST KOCAELI
|232.064
|1,27
|BIST KONYA
|113.237
|-0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|779.117
|-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)