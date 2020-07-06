  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:43:22 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 361.580 0,82
BIST ANKARA 209.168 2,53
BIST ANTALYA 133.146 5,51
BIST BALIKESİR 137.774 4,75
BIST BURSA 253.616 3,02
BIST DENIZLI 255.131 -0,02
BIST ISTANBUL 123.139 2,08
BIST IZMIR 248.605 2,71
BIST KAYSERI 571.421 3,60
BIST KOCAELI 229.154 0,66
BIST KONYA 114.132 3,06
BIST TEKIRDAĞ 784.010 2,36


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı