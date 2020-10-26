Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.988
|-4,62
|BIST ANKARA
|2.074
|-5,92
|BIST ANTALYA
|1.696
|-7,38
|BIST BALIKESİR
|1.551
|-8,00
|BIST BURSA
|3.179
|-6,19
|BIST DENIZLI
|2.724
|-9,90
|BIST ISTANBUL
|1.234
|-4,88
|BIST IZMIR
|2.670
|-6,36
|BIST KAYSERI
|6.353
|-7,06
|BIST KOCAELI
|2.588
|-2,19
|BIST KONYA
|2.125
|-9,94
|BIST TEKIRDAĞ
|9.171
|4,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)