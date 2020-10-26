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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:46:37 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.988 -4,62
BIST ANKARA 2.074 -5,92
BIST ANTALYA 1.696 -7,38
BIST BALIKESİR 1.551 -8,00
BIST BURSA 3.179 -6,19
BIST DENIZLI 2.724 -9,90
BIST ISTANBUL 1.234 -4,88
BIST IZMIR 2.670 -6,36
BIST KAYSERI 6.353 -7,06
BIST KOCAELI 2.588 -2,19
BIST KONYA 2.125 -9,94
BIST TEKIRDAĞ 9.171 4,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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