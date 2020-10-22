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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:46:03 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.074 -2,27
BIST ANKARA 2.237 0,05
BIST ANTALYA 1.849 0,20
BIST BALIKESİR 1.732 3,24
BIST BURSA 3.410 -1,14
BIST DENIZLI 3.155 0,29
BIST ISTANBUL 1.307 -0,62
BIST IZMIR 2.874 -2,41
BIST KAYSERI 7.052 -2,48
BIST KOCAELI 2.632 -0,38
BIST KONYA 2.369 -0,80
BIST TEKIRDAĞ 8.622 2,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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