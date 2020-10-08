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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:50:33 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.178 -0,44
BIST ANKARA 2.148 -1,65
BIST ANTALYA 1.503 3,36
BIST BALIKESİR 1.681 2,61
BIST BURSA 3.370 2,23
BIST DENIZLI 2.945 -0,93
BIST ISTANBUL 1.261 0,14
BIST IZMIR 2.736 0,72
BIST KAYSERI 6.655 2,67
BIST KOCAELI 2.501 0,07
BIST KONYA 2.054 -0,02
BIST TEKIRDAĞ 7.577 1,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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