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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:48:15 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 425.262 -2,93
BIST ANKARA 211.181 -1,88
BIST ANTALYA 151.248 2,81
BIST BALIKESİR 132.833 -0,99
BIST BURSA 263.984 -0,81
BIST DENIZLI 238.317 -1,75
BIST ISTANBUL 122.805 -0,98
BIST IZMIR 250.336 -1,56
BIST KAYSERI 562.485 -0,70
BIST KOCAELI 235.257 -0,74
BIST KONYA 163.221 5,06
BIST TEKIRDAĞ 772.066 -3,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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