Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|425.262
|-2,93
|BIST ANKARA
|211.181
|-1,88
|BIST ANTALYA
|151.248
|2,81
|BIST BALIKESİR
|132.833
|-0,99
|BIST BURSA
|263.984
|-0,81
|BIST DENIZLI
|238.317
|-1,75
|BIST ISTANBUL
|122.805
|-0,98
|BIST IZMIR
|250.336
|-1,56
|BIST KAYSERI
|562.485
|-0,70
|BIST KOCAELI
|235.257
|-0,74
|BIST KONYA
|163.221
|5,06
|BIST TEKIRDAĞ
|772.066
|-3,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)