Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|336.416
|-1,61
|BIST ANKARA
|194.878
|-1,19
|BIST ANTALYA
|113.245
|-0,68
|BIST BALIKESİR
|123.470
|-0,48
|BIST BURSA
|219.006
|-0,91
|BIST DENIZLI
|263.156
|-3,82
|BIST ISTANBUL
|118.840
|-0,85
|BIST IZMIR
|236.032
|0,50
|BIST KAYSERI
|514.130
|3,07
|BIST KOCAELI
|225.046
|-0,78
|BIST KONYA
|102.735
|-0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|723.614
|-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)