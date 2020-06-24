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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 18:45:12 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 336.416 -1,61
BIST ANKARA 194.878 -1,19
BIST ANTALYA 113.245 -0,68
BIST BALIKESİR 123.470 -0,48
BIST BURSA 219.006 -0,91
BIST DENIZLI 263.156 -3,82
BIST ISTANBUL 118.840 -0,85
BIST IZMIR 236.032 0,50
BIST KAYSERI 514.130 3,07
BIST KOCAELI 225.046 -0,78
BIST KONYA 102.735 -0,38
BIST TEKIRDAĞ 723.614 -1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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