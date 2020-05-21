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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:40:04 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 317.157 -2,21
BIST ANKARA 183.981 0,07
BIST ANTALYA 99.226 -1,09
BIST BALIKESİR 123.497 -1,17
BIST BURSA 187.351 0,50
BIST DENIZLI 180.435 -0,09
BIST ISTANBUL 105.446 0,73
BIST IZMIR 211.517 -0,19
BIST KAYSERI 474.344 -1,24
BIST KOCAELI 202.780 -2,01
BIST KONYA 93.487 -1,46
BIST TEKIRDAĞ 663.930 -2,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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