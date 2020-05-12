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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:41:59 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 282.600 0,14
BIST ANKARA 174.190 3,21
BIST ANTALYA 97.239 5,79
BIST BALIKESİR 116.733 1,83
BIST BURSA 176.865 1,25
BIST DENIZLI 163.576 1,89
BIST ISTANBUL 102.208 1,83
BIST IZMIR 209.220 0,92
BIST KAYSERI 439.795 2,38
BIST KOCAELI 208.620 2,34
BIST KONYA 91.994 1,19
BIST TEKIRDAĞ 657.106 7,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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