Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|282.600
|0,14
|BIST ANKARA
|174.190
|3,21
|BIST ANTALYA
|97.239
|5,79
|BIST BALIKESİR
|116.733
|1,83
|BIST BURSA
|176.865
|1,25
|BIST DENIZLI
|163.576
|1,89
|BIST ISTANBUL
|102.208
|1,83
|BIST IZMIR
|209.220
|0,92
|BIST KAYSERI
|439.795
|2,38
|BIST KOCAELI
|208.620
|2,34
|BIST KONYA
|91.994
|1,19
|BIST TEKIRDAĞ
|657.106
|7,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)