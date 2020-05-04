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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 18:43:17 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 276.509 0,59
BIST ANKARA 168.852 -2,02
BIST ANTALYA 91.118 -0,71
BIST BALIKESİR 112.632 -4,45
BIST BURSA 181.334 -3,02
BIST DENIZLI 152.744 -3,15
BIST ISTANBUL 100.963 -1,65
BIST IZMIR 203.403 -1,24
BIST KAYSERI 422.549 -1,18
BIST KOCAELI 205.661 -3,51
BIST KONYA 89.075 -3,73
BIST TEKIRDAĞ 578.009 -6,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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