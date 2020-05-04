Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|276.509
|0,59
|BIST ANKARA
|168.852
|-2,02
|BIST ANTALYA
|91.118
|-0,71
|BIST BALIKESİR
|112.632
|-4,45
|BIST BURSA
|181.334
|-3,02
|BIST DENIZLI
|152.744
|-3,15
|BIST ISTANBUL
|100.963
|-1,65
|BIST IZMIR
|203.403
|-1,24
|BIST KAYSERI
|422.549
|-1,18
|BIST KOCAELI
|205.661
|-3,51
|BIST KONYA
|89.075
|-3,73
|BIST TEKIRDAĞ
|578.009
|-6,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)