Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|276.034
|2,08
|BIST ANKARA
|174.874
|3,23
|BIST ANTALYA
|89.987
|6,97
|BIST BALIKESİR
|118.274
|6,28
|BIST BURSA
|182.788
|3,29
|BIST DENIZLI
|161.318
|2,74
|BIST ISTANBUL
|102.669
|2,71
|BIST IZMIR
|205.193
|2,57
|BIST KAYSERI
|421.006
|3,31
|BIST KOCAELI
|202.080
|1,49
|BIST KONYA
|87.965
|5,97
|BIST TEKIRDAĞ
|611.600
|8,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)