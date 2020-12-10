Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.909.010.166
|Şişe Cam
|4.064.663.754
|Odaş Elektrik
|2.600.652.951
|Kardemir (D)
|1.836.987.050
|Petkim
|1.663.172.866
|Doğan Holding
|1.170.749.726
|Selçuk Ecza Deposu
|1.075.147.901
|Yapı ve Kredi Bankası
|940.562.388
|Türk Hava Yolları
|785.877.684
|Akbank
|781.704.664
|Tekfen Holding
|710.250.297
|Tüpraş
|687.983.403
|Albaraka Türk
|607.633.229
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|577.640.394
|Ereğli Demir Çelik
|574.744.097
|Vakıflar Bankası
|543.629.499
|Koza Madencilik
|489.269.006
|Zorlu Enerji
|481.237.442
|ASELSAN
|473.715.146
|Şekerbank
|465.348.884
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)