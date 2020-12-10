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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:43:40 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.909.010.166
Şişe Cam4.064.663.754
Odaş Elektrik2.600.652.951
Kardemir (D)1.836.987.050
Petkim1.663.172.866
Doğan Holding1.170.749.726
Selçuk Ecza Deposu1.075.147.901
Yapı ve Kredi Bankası940.562.388
Türk Hava Yolları785.877.684
Akbank781.704.664
Tekfen Holding710.250.297
Tüpraş687.983.403
Albaraka Türk607.633.229
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası577.640.394
Ereğli Demir Çelik574.744.097
Vakıflar Bankası543.629.499
Koza Madencilik489.269.006
Zorlu Enerji481.237.442
ASELSAN473.715.146
Şekerbank465.348.884

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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