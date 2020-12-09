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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:55:52 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.512.662.924
Ereğli Demir Çelik2.917.679.978
Petkim2.396.619.747
Selçuk Ecza Deposu2.170.624.537
Doğan Holding2.107.531.951
Kardemir (D)1.615.495.919
Şişe Cam1.603.229.593
Türk Hava Yolları1.028.830.084
ASELSAN940.624.894
Odaş Elektrik860.524.590
Eczacıbaşı İlaç802.966.563
Yapı ve Kredi Bankası802.872.585
Arçelik773.208.092
Akbank747.571.577
Emlak Konut GMYO678.772.593
Vakıflar Bankası642.237.004
Tekfen Holding612.179.393
Sasa Polyester582.071.891
Koza Madencilik572.345.831
Bim Mağazalar417.054.146

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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