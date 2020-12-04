Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|4.529.783.724
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.737.954.044
|Tüpraş
|1.370.088.881
|Doğan Holding
|1.115.106.191
|Selçuk Ecza Deposu
|1.087.863.115
|Garanti Bankası
|1.078.047.563
|Zorlu Enerji
|934.677.479
|Türk Hava Yolları
|683.454.694
|Şişe Cam
|674.777.883
|Emlak Konut GMYO
|558.830.379
|Kardemir (D)
|533.141.175
|Odaş Elektrik
|524.808.755
|Turkcell
|450.625.401
|İpek Doğal Enerji
|378.019.545
|Yapı ve Kredi Bankası
|360.889.999
|Pegasus
|329.863.090
|Türk Telekom
|307.595.303
|Akbank
|303.523.019
|Halk GMYO
|290.796.878
|Ford Otosan
|259.801.121
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)