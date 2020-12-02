Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.366.406.657
|Garanti Bankası
|2.866.882.370
|Pegasus
|1.581.687.226
|Kardemir (D)
|1.526.104.570
|Şişe Cam
|1.360.833.765
|Emlak Konut GMYO
|1.358.680.924
|Petkim
|1.286.551.161
|Yapı ve Kredi Bankası
|961.322.354
|Doğan Holding
|641.896.637
|Selçuk Ecza Deposu
|609.901.325
|Akbank
|595.896.913
|Tüpraş
|541.622.726
|Halkbank
|505.916.094
|Vakıflar Bankası
|504.976.395
|Aselsan
|498.155.138
|Ereğli Demir Çelik
|428.466.551
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|418.113.242
|Türkiye Sigorta
|405.950.829
|Odaş Elektrik
|401.412.256
|Otokar
|362.437.923
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)