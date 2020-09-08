Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|829.221.139
|Emlak Konut GMYO
|642.244.841
|Türk Hava Yolları
|623.888.507
|Garanti Bankası
|530.181.847
|Kardemir (D)
|486.443.769
|Şişe Cam
|486.334.622
|Aselsan
|418.278.544
|Alkim Kimya
|358.948.137
|Tüpraş
|345.813.209
|Eczacıbaşı İlaç
|313.258.536
|Turkcell
|295.217.773
|Akbank
|282.417.525
|T. Halk Bankası
|261.350.392
|Zorlu Enerji
|256.177.882
|Halk GMYO
|241.071.832
|Odaş Elektrik
|239.754.982
|Tekfen Holding
|239.717.226
|Türkiye Sigorta
|228.727.348
|Ereğli Demir Çelik
|227.278.924
|MLP Sağlık
|221.942.770
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)