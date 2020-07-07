Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|4.375.901.969
|Şişe Cam
|2.253.858.357
|Petkim
|1.811.298.316
|Odaş Elektrik
|1.611.028.055
|Garanti Bankası
|1.557.074.320
|Tekfen Holding
|1.515.961.121
|Tüpraş
|1.039.705.979
|Türk Hava Yolları
|862.203.948
|Aselsan
|855.543.096
|Akbank
|818.998.825
|Karsan Otomotiv
|755.544.387
|Kardemir (D)
|724.003.139
|Soda Sanayii
|695.344.416
|Turkcell
|690.140.524
|Eczacıbaşı İlaç
|690.124.083
|İş GMYO
|667.432.723
|Güneş Sigorta
|633.885.464
|İş Fin.Kir.
|631.460.326
|Doğan Holding
|628.285.509
|Oyak Çimento
|583.216.701
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)