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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:47:29 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.377.633.620
Eczacıbaşı İlaç 1.578.660.885
Garanti Bankası 1.168.967.449
Şişe Cam 997.588.428
Kardemir (D) 741.078.136
Petkim 723.444.130
Şekerbank 708.301.917
Arçelik 680.050.207
ASELSAN 678.027.210
MLP Sağlık 642.236.372
Odaş Elektrik 636.564.449
Emlak Konut GMYO 552.046.826
Türk Hava Yolları 525.507.270
Deva Holding 519.710.031
Yapı ve Kredi Bankası 452.450.184
Akbank 392.648.574
Koza Altın 377.513.483
Sasa Polyester 375.327.207
Vakıflar Bankası 371.011.687
Ereğli Demir Çelik 369.318.250

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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