Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|3.377.633.620
|Eczacıbaşı İlaç
|1.578.660.885
|Garanti Bankası
|1.168.967.449
|Şişe Cam
|997.588.428
|Kardemir (D)
|741.078.136
|Petkim
|723.444.130
|Şekerbank
|708.301.917
|Arçelik
|680.050.207
|ASELSAN
|678.027.210
|MLP Sağlık
|642.236.372
|Odaş Elektrik
|636.564.449
|Emlak Konut GMYO
|552.046.826
|Türk Hava Yolları
|525.507.270
|Deva Holding
|519.710.031
|Yapı ve Kredi Bankası
|452.450.184
|Akbank
|392.648.574
|Koza Altın
|377.513.483
|Sasa Polyester
|375.327.207
|Vakıflar Bankası
|371.011.687
|Ereğli Demir Çelik
|369.318.250
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)